BBC iPlayer è un servizio di streaming Internet, catchup, televisivo ed ex radiofonico della BBC. Il servizio è disponibile su un’ampia gamma di dispositivi, inclusi telefoni cellulari e tablet, personal computer e televisori intelligenti. I servizi iPlayer forniti agli utenti residenti nel Regno Unito non presentano pubblicità commerciale. I termini BBC iPlayer, iPlayer e BBC Media Player si riferiscono a diversi metodi per visualizzare o ascoltare lo stesso contenuto. Visualizzare o registrare trasmissioni televisive in diretta da qualsiasi emittente del Regno Unito, o guardare programmi della BBC TV o programmi on demand della BBC nel Regno Unito senza una licenza TV è un reato. Nel 2015, la BBC ha riferito che si stava muovendo verso la riproduzione di audio e video. contenuti video tramite standard HTML5 aperti nei browser Web anziché tramite Flash o l'app mobile Media Player. Il 17 ottobre 2018, il marchio "iPlayer Radio" della BBC è stato sostituito con BBC Sounds.

Sito web: bbc.co.uk

