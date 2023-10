BBC News è una divisione operativa della British Broadcasting Corporation (BBC) responsabile della raccolta e della trasmissione di notizie e attualità. Il dipartimento è la più grande organizzazione di notizie radiotelevisive al mondo e genera circa 120 ore di produzione radiofonica e televisiva ogni giorno, oltre alla copertura di notizie online. Il servizio gestisce 50 agenzie di stampa straniere con più di 250 corrispondenti in tutto il mondo. Fran Unsworth è Direttore delle notizie e degli affari attuali da gennaio 2018. Il budget annuale del dipartimento supera i 350 milioni di sterline; conta 3.500 dipendenti, di cui 2.000 giornalisti. Le divisioni di notizie nazionali, globali e online di BBC News sono ospitate nella più grande newsroom dal vivo d'Europa, nella Broadcasting House nel centro di Londra. La copertura parlamentare è prodotta e trasmessa dagli studi di Millbank a Londra. Attraverso le regioni inglesi della BBC, la BBC ha anche centri regionali in tutta l'Inghilterra e centri di notizie nazionali in Irlanda del Nord, Scozia e Galles. Tutte le nazioni e le regioni inglesi producono i propri notiziari locali e altri programmi di attualità e sport. La BBC è una società quasi autonoma autorizzata dalla carta reale, che la rende operativamente indipendente dal governo, che non ha il potere di nominare o licenziare il suo direttore generale e gli impone di riferire in modo imparziale. Tuttavia, come tutti i principali media, è stato accusato di pregiudizi politici da tutto lo spettro politico, sia nel Regno Unito che all’estero.

Sito web: bbc.com

