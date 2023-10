Wakanim SAS è una società di intrattenimento francese che gestisce l'omonimo servizio di streaming video on demand specializzato nello streaming online e nella trasmissione in simulcast di serie di anime giapponesi. È anche la prima azienda a offrire video da scaricare senza gestione dei diritti digitali sulle serie anime in Europa.

Sito web: wakanim.tv

