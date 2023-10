DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) è una società di commercio elettronico e Internet con sede in Giappone con un gruppo diversificato di attività che include acquisti online e servizi di video on demand. L'azienda gestisce DMM.com, un sito di intrattenimento online che consente agli utenti di acquistare beni e servizi come e-book, giochi, versioni tradizionali di DVD e stampa 3D.

Sito web: dmm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a DMM.com. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.