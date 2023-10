STARZPLAY, il n. La piattaforma di streaming 1 nella regione MENA, ha tutto! Film di Hollywood con sottotitoli e audio in arabo e francese? Ce l'abbiamo! Le migliori serie in contemporanea con gli Stati Uniti? Sì, un sacco. Film e serie arabi e turchi? Assolutamente! Animazione per bambini? SÌ! Abbiamo anche esclusive serie STARZPLAY Original e canali aggiuntivi premium come discovery+, UFC Arabia, BluTV, AD Sports, Majid TV, live Cricket e canali Star TV!

Sito web: starzplay.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a STARZPLAY. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.