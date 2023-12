My5 (in precedenza Five Download e successivamente Demand 5) è il marchio dei servizi di video on demand offerti da Channel 5 nel Regno Unito. Il servizio è stato attivato il 26 giugno 2008. Come Five Download, il servizio offriva download in formato Windows Media Video delle importazioni statunitensi di CSI, House e Grey's Anatomy. I singoli episodi potevano essere "noleggiati", con alcuni episodi disponibili sette giorni prima della loro apparizione in TV. Contenuti più vari della programmazione di Canale 5 sono diventati disponibili dal giugno 2008, con una più ampia prevalenza di contenuti gratuiti offerti per 30 giorni dopo la trasmissione. Nel gennaio 2009, Demand 5 ha iniziato a offrire contenuti nel formato Flash Video, consentendo agli utenti con computer Apple Macintosh di accedere ai propri contenuti.

Sito web: my5.tv

