AMC ospita alcuni dei programmi televisivi più popolari e acclamati. Accedi con il tuo provider TV e rimani aggiornato con gli ultimi episodi completi e gli extra video della tua serie originale AMC preferita. Usa il tuo iPhone o iPad per Airplay o trasmetti direttamente al televisore. La programmazione originale di AMC include The Walking Dead, la serie più apprezzata nella storia della televisione via cavo, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror e molti altri. I fornitori di servizi via cavo includono AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity e Verizon FiOS, tra molti altri. Gli abbonati AMC Premiere possono godersi le stagioni attuali degli spettacoli AMC: senza pubblicità, su richiesta e disponibili nell'app contemporaneamente alla disponibilità televisiva in diretta. Gli abbonati ad AMC Premiere ottengono anche l'accesso anticipato o l'accesso all'intera stagione a programmi selezionati prima della loro messa in onda, oltre a contenuti speciali come episodi estesi esclusivi, scene bonus, anteprime, film non tagliati e altro ancora. Gli episodi completi della stagione sono inoltre disponibili per il download per la visualizzazione offline sul tuo iPhone o iPad per gli abbonati AMC Premiere.

Sito web: amc.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a AMC. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.