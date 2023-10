Greenhouse Software (comunemente nota come Greenhouse) è una società tecnologica americana con sede a New York City che fornisce un software di reclutamento come servizio. È stata fondata nel 2012 da Daniel Chait e Jon Stross. La società ha raccolto 2,7 milioni di dollari in un round iniziale nel 2013, 7,5 milioni di dollari nel round di serie A nel 2014, 13,6 milioni di dollari nel round di serie B nel 2015, 35 milioni di dollari nel round di serie C nel 2015 e 50 milioni di dollari nel round di serie D. nel 2018. La società di ricerca CB Insights, in uno studio commissionato dal New York Times, ha inserito Greenhouse tra le cinquanta startup che si prevede diventeranno unicorni, aziende con una valutazione di almeno 1 miliardo di dollari.

Sito web: greenhouse.com

