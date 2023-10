Bleacher Report (spesso abbreviato in B/R) è un sito web che si concentra sullo sport e sulla cultura sportiva. La sua sede è a San Francisco, con uffici a New York e Londra. Bleacher Report è stata acquisita da Turner Broadcasting System nell'agosto 2012 per 175 milioni di dollari. Nel marzo 2018, Bleacher Report e Turner Sports hanno lanciato B/R Live, un servizio di streaming video in abbonamento con trasmissioni in diretta di diversi importanti eventi sportivi.

Sito web: bleacherreport.com

