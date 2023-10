Reddit (stilizzato nel suo logo come reddit) è un sito americano di aggregazione di notizie sociali, classificazione dei contenuti Web e discussione. I membri registrati inviano contenuti al sito come collegamenti, post di testo e immagini, che vengono poi votati a favore o contro da altri membri. I post sono organizzati per argomento in bacheche create dagli utenti chiamate "subreddit", che coprono una varietà di argomenti come notizie, politica, scienza, film, videogiochi, musica, libri, sport, fitness, cucina, animali domestici e condivisione di immagini. I contributi con più voti positivi appaiono nella parte superiore del loro subreddit e, se ricevono abbastanza voti positivi, infine sulla prima pagina del sito. Nonostante le rigide regole che vietano le molestie, gli amministratori di Reddit spendono considerevoli risorse per moderare il sito. A maggio 2020, Reddit è il 19esimo sito web più visitato negli Stati Uniti e nel mondo, secondo Alexa Internet, con il 55% dei suoi utenti base proveniente dagli Stati Uniti, seguita dal Regno Unito al 7,4% e dal Canada al 5,8%. Reddit è stata fondata dai compagni di stanza dell'Università della Virginia Steve Huffman e Alexis Ohanian nel 2005. Condé Nast Publications ha acquisito il sito nell'ottobre 2006. Nel 2011, Reddit è diventata una filiale indipendente della società madre di Condé Nast, Advance Publications. Nell'ottobre 2014, Reddit ha raccolto 50 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Sam Altman e comprendente gli investitori Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg e Jared Leto. Allora il loro investimento valutava l'azienda a 500 milioni di dollari. Nel luglio 2017, Reddit ha raccolto 200 milioni di dollari per una valutazione di 1,8 miliardi di dollari, con Advance Publications che rimane l'azionista di maggioranza. Nel febbraio 2019, un round di finanziamento da 300 milioni di dollari guidato da Tencent ha portato la valutazione dell’azienda a 3 miliardi di dollari.

Sito web: reddit.com

