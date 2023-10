Product Hunt è un sito americano che consente agli utenti di condividere e scoprire nuovi prodotti. Il sito, fondato da Ryan Hoover nel novembre 2013, è supportato da Y Combinator. Gli utenti inviano prodotti, che sono elencati in formato lineare per giorno. Il sito include un sistema di commenti e un sistema di voto simile a Hacker News o Reddit. I prodotti con il maggior numero di voti salgono in cima alla lista di ogni giorno. I prodotti sono organizzati in quattro categorie; prodotti tecnologici (app web, app mobili, prodotti hardware, ecc.), giochi (PC, web, app mobili), libri e podcast. Un invio richiede semplicemente il titolo del prodotto, l'URL e lo slogan. Nel 2016, secondo Hoover, il sito web ha portato alla scoperta di oltre 100 milioni di prodotti in 50.000 aziende. Il sito include anche un elenco di posta elettronica giornaliero che invia le "cacce" (prodotti) più importanti della tecnologia di ieri, nonché una raccolta in primo piano . Una versione del riassunto è disponibile anche per giochi e libri. Product Hunt è disponibile anche come app iOS, app macOS, app Android ed estensione Google Chrome. La sede dell'azienda è a San Francisco. Nel novembre 2016, AngelList ha acquisito Product Hunt per 20 milioni di dollari.

Sito web: producthunt.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Product Hunt. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.