Lapa Ninja è una galleria che presenta i migliori 6.312 esempi di siti Web per ispirazione di design, oltre a risorse di progettazione gratuite come kit di interfaccia utente, illustrazioni, icone e altro ancora. Le categorie di siti Web includono siti Web 3D, SaaS, eCommerce, modalità oscura, agenzia, portfolio, app, AI, bellezza, blockchain, blog, libri, bot, business, CMS, prossimamente, community, aziendale, creativo, criptovaluta, cultura e molti altri. Oltre agli esempi di siti Web, Lapa Ninja fornisce una sezione "Impara a progettare" con libri di design gratuiti, suggerimenti UI/UX, guide tipografiche e altro ancora. Il sito dispone anche di una sezione "Risorse di progettazione gratuite" con kit di interfaccia utente, illustrazioni, icone e altre risorse scaricabili gratuite per i designer. Lapa Ninja è stata fondata per aiutare i designer a trovare ispirazione, apprendere e migliorare le proprie capacità di progettazione. Il contenuto è curato dai migliori design sul Web e aggiornato quotidianamente. Lapa Ninja è apparso su Product Hunt con oltre 1.600 voti. Gli utenti possono inviare i propri progetti di sito Web da presentare sul sito.

Sito web: lapa.ninja

