Prompt Hunt è una piattaforma di arte AI che consente agli utenti di creare, esplorare e condividere opere d'arte sfruttando la tecnologia AI. Include una gamma di modelli IA, tra cui Stable Diffusion, DALLE e Midjourney. Rivolta ad artisti e creativi, la piattaforma offre un processo di creazione artistica rapido e semplificato. Una caratteristica chiave di Prompt Hunt è Chroma, il loro modello AI avanzato, che viene utilizzato per generare rapidamente immagini di alta qualità, con controllo e dettagli impressionanti. Prompt Hunt include una raccolta di modelli di prompt per favorire la creazione coerente di risorse. Gli utenti possono anche creare, modificare e condividere questi modelli, migliorando la creazione artistica collaborativa. Progettata per la comodità ottimale dell'utente, la piattaforma dispone di un selettore di stile drag-and-drop e la sua modalità privacy consente agli artisti di mantenere private le proprie opere durante il processo di creazione. La piattaforma supporta una varietà di categorie artistiche dal 3D, ai loghi, dalla fotografia alla pixel art, fornendo un ampio spettro di esplorazioni e creazioni. Per migliorare l'accessibilità e aiutare i principianti, sulla piattaforma sono stati resi disponibili vari tutorial. Nonostante la sua semplicità, Prompt Hunt offre anche efficienza per gli utenti più esperti o "ingegneri rapidi", soddisfacendo così un'ampia gamma di competenze degli utenti. Infine, gli utenti possono scegliere diversi piani tariffari in base alle proprie esigenze, garantendo flessibilità in termini di utilizzo e costi.

Sito web: prompthunt.com

