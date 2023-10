Google Shopping, precedentemente Google Product Search, Google Products e Froogle, è un servizio Google inventato da Craig Nevill-Manning che consente agli utenti di cercare prodotti sui siti Web di shopping online e confrontare i prezzi tra diversi fornitori. Google ha annunciato durante l'evento Marketing Live di maggio 2019 che il nuovo Google Shopping integrerà il mercato esistente di Google Express in un'esperienza di acquisto rinnovata. Negli Stati Uniti, Google Shopping è accessibile dal Web e dalle app mobili, disponibile su Android e iOS. Google Shopping è disponibile anche in Francia, accessibile solo dal web. Come il suo predecessore, Google Shopping è gratuito e richiede un account Google personale per poter acquistare dalla piattaforma. Un'icona colorata del cartellino del prezzo sostituisce l'icona del paracadute di Google Express. Sul Web, gli acquirenti possono accedere alla home page di Ricerca Google per inserire una query di ricerca e quindi selezionare la scheda Shopping sotto la barra di navigazione oppure andare direttamente alla home page di Google Shopping per cercare articoli specifici, sfogliare i reparti e visualizzare gli articoli di tendenza. e offerte promozionali. L'app mobile Google Shopping si apre direttamente sulla home page dello shopping, dove gli acquirenti possono effettuare ricerche o navigare in modo simile e accedere alle proprie liste della spesa, alla cronologia degli ordini e alle impostazioni di notifica. Attualmente, l'inventario dei prodotti disponibile sull'app è meno completo di quello disponibile sul Web, poiché attualmente riflette gli articoli che gli acquirenti possono acquistare solo direttamente su Google. Oltre a fare acquisti in negozi online famosi, gli utenti possono fare acquisti in tutta sicurezza anche in negozi online meno conosciuti quando scelgono di acquistare direttamente su Google, che include una garanzia supportata da Google. La garanzia include l'assistenza clienti di Google, disponibile 7 giorni su 7, e ulteriore assistenza se l'ordine è in ritardo, se c'è qualcosa che non va con la spedizione e per semplificare il processo di restituzione e rimborso, indipendentemente dal venditore. Quando sono sul Web, gli acquirenti possono identificare i prodotti che possono acquistare su Google cercando l'icona colorata del carrello all'interno dell'immagine di un prodotto o selezionando il filtro Acquista su Google. La consegna gratuita è disponibile per gli ordini idonei che soddisfano l'importo minimo dell'ordine del negozio. Gli acquirenti possono visualizzare consigli personalizzati sui prodotti e offerte promozionali sulla home page di Google Shopping in base alle impostazioni del loro account Google. Altre funzionalità pensate per aiutare gli acquirenti a trovare i prezzi e i luoghi migliori in cui acquistare includono la possibilità di monitorare il prezzo di un prodotto, confrontare il costo totale dell'ordine nei negozi online o nelle vicinanze e accedere alle recensioni dei prodotti e ai relativi contenuti video. Nel corso del prossimo anno, ulteriori funzionalità di acquisto verranno implementate e collegate ad altri prodotti e piattaforme Google per semplificare il percorso di acquisto dell'acquirente. Originariamente, il servizio elencava i prezzi inviati dai commercianti ed era monetizzato tramite la pubblicità AdWords come altri servizi Google. Tuttavia, nel maggio 2012, Google ha annunciato che il servizio (che è stato immediatamente ribattezzato Google Shopping) sarebbe passato alla fine del 2012 a un modello a pagamento in cui i commercianti avrebbero dovuto pagare l'azienda per elencare i loro prodotti sul servizio. Nel 2017, Google Shopping è stata multata per la cifra record di 2,4 miliardi di euro dalla Commissione Europea per aver dato la massima priorità ai propri servizi di shopping online nei risultati di ricerca.

Sito web: shopping.google.com

