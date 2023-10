Google Ads (precedentemente Google AdWords) è una piattaforma pubblicitaria online sviluppata da Google, in cui gli inserzionisti fanno offerte per visualizzare brevi annunci pubblicitari, offerte di servizi, elenchi di prodotti o video agli utenti web. Può inserire annunci sia nei risultati dei motori di ricerca come Ricerca Google (la rete di ricerca di Google) sia su siti Web non di ricerca, app mobili e video (la Rete Display di Google). I servizi sono offerti secondo un modello di prezzo pay-per-click (PPC). Google Ads è la principale fonte di entrate di Alphabet Inc, contribuendo con 134,8 miliardi di dollari nel 2019.

Sito web: ads.google.com

