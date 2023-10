BambooHR è una società tecnologica americana che fornisce software per le risorse umane come servizio. Fondata nel 2008 da Ben Peterson e Ryan Sanders, l'azienda ha sede a Lindon, nello Utah. I servizi di BambooHR includono un sistema di tracciamento dei candidati e un monitoraggio dei benefici per i dipendenti. Nel 2019, Gadjo C Siviglia e Brian T. Horowitz ha scritto su PC Magazine che BambooHR è "più costoso dei prodotti concorrenti" e "privo di funzionalità di amministrazione dei benefici (BA) rispetto alle soluzioni rivali", ma il suo "solido set di funzionalità e l'interfaccia intuitiva lo spingono ai vertici della nostra elenco".

Sito web: bamboohr.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BambooHR. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.