Canva è una piattaforma di progettazione grafica che consente agli utenti di creare grafica per social media, presentazioni, poster, documenti e altri contenuti visivi. Gli utenti possono scegliere tra molti modelli progettati in modo professionale, modificare i progetti e caricare le proprie foto tramite un'interfaccia di trascinamento della selezione. La piattaforma è gratuita e offre abbonamenti a pagamento come Canva Pro e Canva for Enterprise per funzionalità aggiuntive. Gli utenti possono anche pagare la stampa e la spedizione dei prodotti fisici. Nel 2019, Canva ha raccolto una valutazione di 3,2 miliardi di dollari e contava oltre 20 milioni di utenti in 190 paesi. Nel giugno 2020, Canva ha raccolto 60 milioni di dollari per una valutazione di 6 miliardi di dollari. Ciò ha quasi raddoppiato la sua ultima valutazione nel 2019.

Sito web: canva.com

