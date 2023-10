Coda è un editor di documenti basato su cloud fondato da Shishir Mehrotra e Alex DeNeui. Gli uffici si trovano a Bellevue, San Francisco e Mountain View. La prima versione del software 1.0 è stata lanciata nel maggio 2019. In precedenza, per più di quattro anni era in una versione beta chiusa. Coda fornisce funzioni di elaborazione testi, fogli di calcolo e database. È una tela che unisce fogli di calcolo, presentazioni, app e documenti. Il software può integrarsi con servizi di terze parti come Slack e Gmail. Nel 2017, Coda ha raccolto 60 milioni di dollari. Greylock Partners, Khosla Ventures e General Catalyst hanno partecipato al finanziamento, con il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman e Hemant Taneja di General Catalyst che si sono uniti al consiglio di amministrazione.

