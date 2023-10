Crunchbase è una piattaforma per la ricerca di informazioni commerciali su aziende private e pubbliche. Le informazioni di Crunchbase includono informazioni su investimenti e finanziamenti, membri fondatori e individui in posizioni di leadership, fusioni e acquisizioni, notizie e tendenze del settore. Originariamente creato per monitorare le startup, il sito web Crunchbase contiene informazioni su aziende pubbliche e private su scala globale. Crunchbase ottiene i suoi dati in quattro modi: il programma di impresa, l'apprendimento automatico, un team di dati interno e la community di Crunchbase. I membri del pubblico possono inviare informazioni al database Crunchbase. Questi contributi sono soggetti a registrazione, convalida sociale e spesso vengono esaminati da un moderatore prima di essere accettati per la pubblicazione. La comunità di Wikipedia ne ha deprecato l'uso come fonte nel marzo 2019.

Sito web: crunchbase.com

