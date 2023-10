Kaggle, una filiale di Google LLC, è una comunità online di data scientist e professionisti dell'apprendimento automatico. Kaggle consente agli utenti di trovare e pubblicare set di dati, esplorare e creare modelli in un ambiente di data science basato sul web, lavorare con altri data scientist e ingegneri di machine learning e partecipare a concorsi per risolvere le sfide della data science. Kaggle ha iniziato nel 2010 offrendo concorsi di machine learning e ora offre anche una piattaforma dati pubblica, un workbench basato su cloud per la scienza dei dati e l'educazione all'intelligenza artificiale. Il suo personale chiave era Anthony Goldbloom e Jeremy Howard. Nicholas Gruen è stato il presidente fondatore, succeduto da Max Levchin. Il capitale è stato raccolto nel 2011 valutando la società a 25 milioni di dollari. L'8 marzo 2017, Google ha annunciato l'acquisizione di Kaggle.

Sito web: kaggle.com

