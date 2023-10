Balsamiq Studios è un ISV fondato nel marzo 2008 da Peldi Guilizzoni, un ex ingegnere informatico senior di Adobe. Lo strumento mockup Balsamiq basato sul Web è stato lanciato nel giugno 2008. Balsamiq ha 33 dipendenti con sede a San Francisco, Sacramento, Chicago, Bologna, Parigi e Brema. Nel 2011, Balsamiq ha realizzato vendite per quasi 5 milioni di dollari e nel 2015 per 6,4 milioni di dollari.

Sito web: balsamiq.cloud

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Balsamiq. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.