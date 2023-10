Upwork, precedentemente Elance-oDesk, è una piattaforma freelance statunitense in cui imprese e individui si connettono per condurre affari. Nel 2015, la fusione Elance-oDesk è stata rinominata Upwork e il nome completo della società è ora Upwork Global Inc. Upwork ha attualmente sede a Santa Clara e San Francisco, in California, sebbene serva clienti in tutto il mondo. Upwork ha oltre dodici milioni di liberi professionisti registrati e cinque milioni di clienti registrati. Ogni anno vengono pubblicati tre milioni di posti di lavoro per un valore di oltre 1 miliardo di dollari, rendendo Upwork il più grande mercato di freelance al mondo.

Sito web: upwork.com

