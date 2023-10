X, in precedenza Twitter, è un social media online e un servizio di social networking gestito dalla società americana X Corp., successore di Twitter, Inc. Twitter è un servizio americano di microblogging e social networking sul quale gli utenti pubblicano e interagiscono con messaggi noti come "tweet". Gli utenti registrati possono pubblicare, mettere mi piace e ritwittare tweet, ma gli utenti non registrati possono solo leggerli. Gli utenti accedono a Twitter tramite l'interfaccia del suo sito web, tramite Short Message Service (SMS) o il suo software applicativo per dispositivi mobili ("app"). Twitter, Inc. ha sede a San Francisco, California, e ha più di 25 uffici in tutto il mondo. I tweet erano originariamente limitati a 140 caratteri, ma nel novembre 2017 sono stati raddoppiati a 280 per le lingue non CJK. I tweet audio e video rimangono limitati a 140 secondi per la maggior parte degli account. Twitter è stato creato da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams nel marzo 2006 e lanciato nel luglio dello stesso anno. Nel 2012, più di 100 milioni di utenti pubblicavano 340 milioni di tweet al giorno e il servizio gestiva una media di 1,6 miliardi di query di ricerca al giorno. Nel 2013 è stato uno dei dieci siti web più visitati ed è stato definito "gli SMS di Internet". Nel 2018, Twitter contava più di 321 milioni di utenti attivi mensili. Precedentemente Twitter.

