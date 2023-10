Pinterest è un servizio americano di condivisione di immagini e social media progettato per consentire il salvataggio e la scoperta di informazioni (in particolare "idee") sul World Wide Web utilizzando immagini e, su scala ridotta, GIF e video animati, sotto forma di bacheche. Il sito è stato creato da Ben Silbermann, Paul Sciarra ed Evan Sharp e contava oltre 400 milioni di utenti attivi mensili ad agosto 2020. È gestito da Pinterest, Inc., con sede a San Francisco.

Sito web: pinterest.com

