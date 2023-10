Plurk () è un servizio gratuito di social networking e microblogging che consente agli utenti di inviare aggiornamenti (altrimenti noti come plurk) tramite brevi messaggi o collegamenti, che possono contenere fino a 360 caratteri di testo (a partire dal 28 dicembre 2016, immediatamente prima del quale il limite era 210, che è stato aumentato rispetto al limite originale di 140). Gli aggiornamenti vengono quindi mostrati nella home page dell'utente utilizzando una sequenza temporale, che elenca tutti gli aggiornamenti ricevuti in ordine cronologico, e consegnati agli altri utenti che hanno scelto per riceverli. Una caratteristica unica della sua timeline è lo scorrimento orizzontale che è diverso da qualsiasi altro popolare social network o sito di micro-blogging come Twitter o Facebook, dove gli utenti possono vedere più post che corrono orizzontalmente sullo schermo, con i precedenti a destra. Ciascuno dei thread mostra i timestamp sotto il frame della sequenza temporale e un contatore per il numero di risposte; un thread può avere da 300 a mille risposte. Gli utenti possono rispondere agli aggiornamenti di altri utenti dalla loro cronologia tramite il sito Web Plurk.com, tramite messaggistica privata o istantanea o tramite messaggi di testo tramite applicazioni di terze parti compatibili.

Sito web: plurk.com

