X PRo, precedentemente TweetDeck, è un'applicazione dashboard di social media per la gestione degli account X (ex Twitter). Originariamente un'app indipendente, TweetDeck è stata successivamente acquisita da Twitter Inc. e integrata nell'interfaccia di Twitter. È simile alla "Dashboard App" di Twitter che è stata interrotta nel 2016. Come altre applicazioni Twitter, si interfaccia con l'API Twitter per consentire agli utenti di inviare e ricevere tweet e visualizzare profili. Era l'applicazione Twitter più popolare con una quota di mercato del 23% a giugno 2010, seguita solo dal sito Web ufficiale di Twitter con una quota del 45,7% per la pubblicazione di nuovi aggiornamenti di stato. Può essere utilizzata come app Web, app MacOS o app Chrome.

Sito web: tweetdeck.twitter.com

