Heroku è una piattaforma cloud come servizio (PaaS) che supporta diversi linguaggi di programmazione. Una delle prime piattaforme cloud, Heroku è in sviluppo da giugno 2007, quando supportava solo il linguaggio di programmazione Ruby, ma ora supporta Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP e Go. Per questo motivo, si dice che Heroku sia una piattaforma poliglotta in quanto dispone di funzionalità che consentono a uno sviluppatore di creare, eseguire e scalare applicazioni in modo simile nella maggior parte delle lingue. Heroku è stata acquisita da Salesforce.com nel 2010 per 212 milioni di dollari.

Sito web: heroku.com

