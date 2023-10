Glassdoor è un sito Web in cui gli attuali ed ex dipendenti recensiscono in modo anonimo le aziende. Glassdoor consente inoltre agli utenti di inviare e visualizzare in modo anonimo gli stipendi, nonché di cercare e candidarsi per lavori sulla sua piattaforma. Nel 2018, la società è stata acquisita dalla società giapponese Recruit Holdings per 1,2 miliardi di dollari. La società ha sede a Mill Valley, in California, con uffici aggiuntivi in ​​città di tutto il mondo, tra cui Chicago, Londra e San Paolo.

Sito web: glassdoor.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Glassdoor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.