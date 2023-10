Indeed è un motore di ricerca mondiale americano relativo all'occupazione per annunci di lavoro lanciato nel novembre 2004. È una filiale della giapponese Recruit Co. Ltd. e ha sedi ad Austin, Texas e Stamford, Connecticut, con uffici aggiuntivi in ​​tutto il mondo. Essendo un motore di ricerca ad argomento singolo, è anche un esempio di ricerca verticale. Indeed è attualmente disponibile in oltre 60 paesi e 28 lingue. Nell'ottobre 2010, Indeed.com ha superato Monster.com diventando il sito web di lavoro con il maggior traffico negli Stati Uniti. Il sito aggrega annunci di lavoro da migliaia di siti web, tra cui bacheche di lavoro, società di ricerca del personale, associazioni e pagine di carriera aziendale. Generano entrate vendendo annunci di lavoro premium e riprendendo funzionalità ai datori di lavoro e alle aziende che assumono. Nel 2011, Indeed ha iniziato a consentire alle persone in cerca di lavoro di candidarsi direttamente alle offerte di lavoro sul sito di Indeed e ad offrire la pubblicazione e l'archiviazione dei curriculum.

Sito web: indeed.com

