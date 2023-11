Utilizza l'app LinkedIn Recruiter per rimanere aggiornato sul tuo reclutamento quando sei in movimento. Rispondi rapidamente ai candidati non appena rispondono ai tuoi messaggi. Cerca nell'intera rete di oltre 645 milioni di membri di LinkedIn e contatta le persone giuste per i tuoi ruoli aperti, tutto dal tuo telefono. Riprendi il lavoro da dove avevi interrotto o svolgi attività rapide quando sei lontano dalla scrivania, come rivedere i profili dei candidati o organizzare la tua pipeline.

