Apptio è una società con sede a Bellevue, Washington, fondata nel 2007, che sviluppa applicazioni SaaS (Software as a Service) per la gestione aziendale tecnologica. Le app aziendali Apptio sono progettate per valutare e comunicare il costo dei servizi IT a fini di pianificazione, definizione del budget e previsione. I servizi di Apptio offrono strumenti ai CIO per gestire l'archiviazione, le applicazioni, l'utilizzo di energia, la sicurezza informatica e gli obblighi di reporting dei dipartimenti tecnologici. Nel 2009, la società è stata il primo investimento per la società di venture capital Andreessen Horowitz della Silicon Valley. L'azienda ha circa 550 clienti di varie dimensioni. L'11 novembre 2018 è stato annunciato che Apptio sarebbe stata acquisita dalla società di private equity Vista Equity Partners per 1,9 miliardi di dollari.

Sito web: apptio.com

