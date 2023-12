Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SpringCM su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

SpringCM è una piattaforma cloud sicura che gestisce i contratti di vendita e tutti i tipi di documenti su applicazioni desktop, mobili e dei partner come Salesforce. SpringCM gestisce l'intero ciclo di vita del contratto con flussi di lavoro avanzati che automatizzano attività manuali e processi complessi. Costruita sulla propria piattaforma di infrastruttura cloud, SpringCM è una rete di distribuzione di contenuti per prestazioni, disponibilità e sicurezza. La sua sede centrale si trova a Chicago, Illinois. Nel 2016 SpringCM ha aperto due nuovi uffici a San Francisco e Londra e nel 2018 SpringCM ha aperto un ufficio a Bucarest. Ha ricevuto il maggior numero di recensioni a 5 stelle tra tutti i partner Salesforce AppExchange per la gestione dei contratti. Il 31 luglio 2018, DocuSign ha annunciato l'intenzione di acquisire SpringCM per 220 milioni di dollari. Il 4 settembre 2018, DocuSign ha acquisito SpringCM Solution.

Sito web: springcm.com

