Flickr è un servizio americano di hosting di immagini e hosting di video, nonché una comunità online. È stato creato da Ludicorp nel 2004 ed è stato apprezzato per ospitare foto ad alta risoluzione di fotografi dilettanti e professionisti. Ha cambiato proprietà più volte ed è di proprietà di SmugMug dal 20 aprile 2018. Al 20 marzo 2013, Flickr aveva un totale di 87 milioni di membri registrati e più di 3,5 milioni di nuove immagini caricate ogni giorno, come riportato da The Verge. Il 5 agosto 2011, il sito ha riferito di ospitare più di 6 miliardi di immagini. È possibile accedere a foto e video da Flickr senza la necessità di registrare un account, ma è necessario creare un account per caricare contenuti sul sito. La registrazione di un account consente inoltre agli utenti di creare una pagina del profilo contenente foto e video che l'utente ha caricato e garantisce inoltre la possibilità di aggiungere un altro utente Flickr come contatto. Per gli utenti mobili, Flickr dispone di app mobili ufficiali per iOS, Android e un sito mobile ottimizzato.

Sito web: flickr.com

