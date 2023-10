Unsplash è un sito Web dedicato alla condivisione di fotografie stock sotto la licenza Unsplash. Il sito web vanta oltre 207.000 fotografi che contribuiscono e genera più di 17 miliardi di impressioni fotografiche al mese sulla loro libreria in continua crescita di oltre 2 milioni di foto. Unsplash è stato citato come uno dei siti Web di fotografia più importanti al mondo da Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium e The Next Web. Unsplash consente ai fotografi di caricare foto sul proprio sito Web, che vengono poi curate da un team di editor di foto. I termini permissivi del copyright sulle sue foto hanno portato Unsplash a diventare uno dei maggiori fornitori di fotografia su Internet, con le foto dei suoi membri che appaiono spesso negli articoli. Tuttavia, la loro decisione di smettere di utilizzare una licenza Creative Commons "zero" nel 2017 ha attirato critiche, poiché ha tolto circa 200.000 immagini dai luoghi comuni. La licenza Unsplash è incompatibile con le licenze Creative Commons, impedendone l'uso su siti come Wikipedia. Nel febbraio 2018, Unsplash ha modificato i termini di licenza per limitare la vendita di foto senza prima aggiornare, modificare o incorporare in altro modo nuovi elementi creativi nelle foto, vietando la vendita di copie inalterate, inclusa la vendita di foto come stampe o stampate su beni fisici. Nel 2019 è stato lanciato Unsplash for Brands, in cui gli inserzionisti possono condividere immagini del marchio su Unsplash.

Sito web: unsplash.com

