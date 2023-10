Yelp è una società pubblica americana con sede a San Francisco, California. L'azienda sviluppa, ospita e commercializza il sito Web Yelp.com e l'app mobile Yelp, che pubblicano recensioni di crowdsourcing sulle attività commerciali. Gestisce anche un servizio di prenotazione online chiamato Yelp Prenotazioni. Yelp è stata fondata nel 2004 dagli ex dipendenti PayPal Russel Simmons e Jeremy Stoppelman. L'utilizzo di Yelp è cresciuto e ha raccolto diverse tornate di finanziamenti negli anni successivi. Nel 2010 aveva entrate per 30 milioni di dollari e il sito web aveva pubblicato circa 4,5 milioni di recensioni di crowdsourcing. Dal 2009 al 2012, Yelp si è espanso in tutta Europa e in Asia. Nel 2009 ha avviato diverse trattative con Google per una potenziale acquisizione. Yelp è diventata una società per azioni nel marzo 2012 ed è diventata redditizia per la prima volta due anni dopo. Nel secondo trimestre del 2019, Yelp ha riferito di avere una media mensile di 61,8 milioni di visitatori unici tramite computer desktop e 76,7 milioni di visitatori unici tramite il suo sito web mobile. Al 30 giugno 2019, Yelp ha dichiarato sulla propria pagina Relazioni con gli investitori di avere 192 milioni di recensioni sul proprio sito. La società è stata accusata di utilizzare pratiche sleali per aumentare le entrate delle aziende recensite sul suo sito, ad esempio presentando informazioni più negative sulle recensioni per le aziende che non acquistano i suoi servizi pubblicitari o mettendo in evidenza gli annunci pubblicitari dei concorrenti di tali aziende non paganti o, al contrario, escludendo le recensioni negative dalla valutazione complessiva delle aziende sulla base del fatto che le recensioni “non sono attualmente raccomandate. " Ci sono state anche denunce di tattiche aggressive e fuorvianti da parte di alcuni dei suoi rappresentanti di vendita di pubblicità. L'affidabilità del sistema di recensioni dell'azienda è stata compromessa anche dall'invio di recensioni false da parte di utenti esterni, come recensioni false positive inviate da un'azienda per promuovere la propria attività o recensioni false negative inviate su aziende concorrenti, una pratica talvolta nota come "astroturfing" , che l'azienda ha cercato di contrastare in vari modi.

