Google Photos

Google Foto è un servizio di condivisione e archiviazione di foto sviluppato da Google. È stato annunciato nel maggio 2015 e separato da Google+, l'ex social network dell'azienda. Google Foto offre agli utenti spazio di archiviazione gratuito e illimitato per foto fino a 16 megapixel e video con risoluzione fino a 1080p. Il servizio analizza automaticamente le foto, identificando varie caratteristiche visive e soggetti. Gli utenti possono cercare qualsiasi cosa nelle foto, con il servizio che restituisce risultati da tre categorie principali: persone, luoghi e cose. La visione artificiale di Google Foto riconosce i volti (non solo quelli degli esseri umani, ma anche quelli degli animali domestici), raggruppando insieme quelli simili (questa funzionalità è disponibile solo in alcuni Paesi per via delle leggi sulla privacy); punti di riferimento geografici (come la Torre Eiffel); e argomenti, inclusi compleanni, edifici, animali, cibo e altro ancora. Diverse forme di machine learning nel servizio Foto consentono il riconoscimento dei contenuti delle foto, generano automaticamente album, animano foto simili in rapidi video, fanno emergere ricordi passati in momenti significativi e migliorano la qualità di foto e video. Nel maggio 2017, Google ha annunciato diversi aggiornamenti a Google Foto, inclusi promemoria e suggerimenti per la condivisione di foto, librerie di foto condivise tra due utenti e album fisici, con Foto che suggerisce automaticamente raccolte in base a volto, posizione, viaggio o altra distinzione. Google Foto funge da backup quando le foto vengono inviate o nei termini di Google "Condivise". Questo è solo uno strumento di backup comune quando le foto vengono condivise tra social media o altre piattaforme o app. Google Foto ha ricevuto il plauso della critica dopo il suo disaccoppiamento da Google+ nel 2015. Ai revisori è piaciuto il servizio Foto aggiornato per la sua tecnologia di riconoscimento, ricerca, app e tempi di caricamento. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sulla privacy, inclusa la motivazione di Google per la creazione del servizio, nonché il suo rapporto con i governi e le possibili leggi che richiedono a Google di consegnare l'intera cronologia delle foto di un utente. Google Foto ha visto una forte adozione da parte degli utenti. Ha raggiunto 100 milioni di utenti dopo cinque mesi, 200 milioni dopo un anno e 500 milioni a maggio 2017, con Google che annuncia che oltre 1,2 miliardi di foto vengono caricate sul servizio ogni giorno, con un totale complessivo di tutti i contenuti caricati che misura oltre 13,7 petabyte di spazio di archiviazione. Per fare un confronto, alla fine del 2017, l’intero Internet Archive conteneva quasi 40 petabyte. Nel 2019, Google Foto ha raggiunto il miliardo di utenti.

Sito web: google.com

