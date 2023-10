Google Earth è un programma per computer che esegue il rendering di una rappresentazione 3D della Terra basata principalmente su immagini satellitari. Il programma mappa la Terra sovrapponendo immagini satellitari, fotografie aeree e dati GIS su un globo 3D, consentendo agli utenti di vedere città e paesaggi da varie angolazioni. Gli utenti possono esplorare il globo inserendo indirizzi e coordinate oppure utilizzando una tastiera o un mouse. Il programma può anche essere scaricato su uno smartphone o un tablet, utilizzando un touch screen o uno stilo per navigare. Gli utenti possono utilizzare il programma per aggiungere i propri dati utilizzando Keyhole Markup Language e caricarli attraverso varie fonti, come forum o blog. Google Earth è in grado di mostrare vari tipi di immagini sovrapposte alla superficie della terra ed è anche un client Web Map Service. Recentemente Google ha rivelato che Google Earth ora copre più del 98% del mondo e ha catturato 10 milioni di miglia di immagini Street View, una distanza che potrebbe fare il giro del globo più di 400 volte. Oltre alla navigazione terrestre, Google Earth fornisce una serie di altri strumenti tramite l'applicazione desktop. Sono disponibili globi aggiuntivi per la Luna e Marte, nonché uno strumento per osservare il cielo notturno. È incluso anche un gioco di simulazione di volo. Altre funzionalità consentono agli utenti di visualizzare foto di vari luoghi caricate su Panoramio, informazioni fornite da Wikipedia su alcune località e immagini di Street View. La versione web di Google Earth include anche Voyager, una funzionalità che aggiunge periodicamente tour nel programma, spesso presentati da scienziati e documentaristi. Google Earth è stato visto da alcuni come una minaccia alla privacy e alla sicurezza nazionale, portando il programma a essere bandito in più paesi. Alcuni paesi hanno richiesto che alcune aree vengano oscurate nelle immagini satellitari di Google, solitamente aree contenenti strutture militari.

Sito web: google.com

