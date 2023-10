Google Keep è un servizio per prendere appunti sviluppato da Google. Lanciato il 20 marzo 2013, Google Keep è disponibile sul Web e dispone di app mobili per i sistemi operativi mobili Android e iOS. Keep offre una varietà di strumenti per prendere appunti, inclusi testo, elenchi, immagini e audio. Gli utenti possono impostare promemoria, che sono integrati con Google Now. Il testo dalle immagini può essere estratto utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri e le registrazioni vocali possono essere trascritte. L'interfaccia consente una visualizzazione a colonna singola o a più colonne. Le note possono essere codificate a colori e le etichette possono essere applicate per l'organizzazione. Gli aggiornamenti successivi hanno aggiunto funzionalità per appuntare le note e per collaborare sulle note con altri utenti di Keep in tempo reale. Google Keep ha ricevuto recensioni contrastanti. Una recensione subito dopo il lancio nel 2013 ne elogiava la velocità, la qualità delle note vocali, la sincronizzazione e il widget che poteva essere posizionato sulla schermata iniziale di Android. Le recensioni del 2016 hanno criticato la mancanza di opzioni di formattazione, l'incapacità di annullare le modifiche e un'interfaccia che offre solo due modalità di visualizzazione in cui nessuna delle due è piaciuta per la gestione delle note lunghe. Tuttavia, Google Keep ha ricevuto elogi per funzionalità tra cui l'accesso universale ai dispositivi, l'integrazione nativa con altri servizi Google e la possibilità di trasformare le foto in testo tramite il riconoscimento ottico dei caratteri.

Sito web: google.com

