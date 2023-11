Fornisce molteplici servizi come navigazione di mappe, richiesta di indirizzi, ricerca di punti di interesse, trasferimento in autobus, navigazione di guida, percorso di autobus e richiesta di siti in più di 400 città in tutto il paese. Tencent Maps è un'applicazione e una tecnologia per servizi di mappatura desktop e web fornita da Tencent, che offre immagini satellitari, mappe stradali, viste stradali e prospettive storiche, nonché funzioni come un pianificatore di percorso per viaggiare a piedi, in auto o con i mezzi pubblici .

Sito web: map.qq.com

