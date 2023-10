Microsoft Bing

Bing è un motore di ricerca Web di proprietà e gestito da Microsoft. Il servizio ha le sue origini nei precedenti motori di ricerca di Microsoft: MSN Search, Windows Live Search e successivamente Live Search. Bing fornisce una varietà di servizi di ricerca, inclusi prodotti di ricerca Web, video, di immagini e di mappe. È sviluppato utilizzando ASP.NET. Bing, il sostituto di Microsoft per Live Search, è stato presentato dal CEO di Microsoft Steve Ballmer il 28 maggio 2009, alla conferenza All Things Digital a San Diego, California, per il rilascio il 3 giugno 2009. Le nuove funzionalità degne di nota all'epoca includevano l'elenco di suggerimenti di ricerca durante l'immissione delle query e un elenco di ricerche correlate (chiamato "riquadro Esplora") basato sulla tecnologia semantica di Powerset, che Microsoft aveva acquisito nel 2008. Nel luglio 2009, Microsoft e Yahoo! ha annunciato un accordo in cui Bing avrebbe potenziato Yahoo! Ricerca. Tutto Yahoo! I clienti e i partner di ricerca globali hanno effettuato la transizione all'inizio del 2012. L'accordo è stato modificato nel 2015, il che significa che Yahoo! era richiesto di utilizzare Bing solo per la "maggior parte" delle ricerche. Nell'ottobre 2011, Microsoft ha dichiarato che stava lavorando su una nuova infrastruttura di ricerca back-end con l'obiettivo di fornire risultati di ricerca più rapidi e leggermente più pertinenti per gli utenti. Conosciuta come "Tiger", la nuova tecnologia di gestione degli indici è stata incorporata in Bing a livello globale dall'agosto di quell'anno. Nel maggio 2012, Microsoft ha annunciato un'altra riprogettazione del suo motore di ricerca che include "Sidebar", una funzionalità social che cerca nei social network degli utenti informazioni rilevanti per la query di ricerca. L'algoritmo di indicizzazione del motore di ricerca BitFunnel e vari componenti del motore di ricerca sono stati realizzati open source da Microsoft nel 2016. A ottobre 2018, Bing è il terzo motore di ricerca più grande a livello globale, con un volume di query del 4,58%, dietro Google (77%) e Baidu (14,45%). Yahoo! La ricerca, che Bing in gran parte alimenta, ha il 2,63%.

