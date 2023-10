DuckDuckGo (abbreviato anche in DDG) è un motore di ricerca Internet che enfatizza la protezione della privacy degli utenti e l'evitamento della bolla di filtro dei risultati di ricerca personalizzati. DuckDuckGo si distingue dagli altri motori di ricerca non profilando i propri utenti e mostrando a tutti gli utenti gli stessi risultati di ricerca per un determinato termine di ricerca. L'azienda ha sede a Paoli, Pennsylvania, nell'area metropolitana di Filadelfia, e ad agosto 2020 conta 100 dipendenti. il nome dell'azienda è un riferimento al gioco per bambini anatra, papera, oca.

Sito web: duckduckgo.com

