WordLift è il primo strumento SEO di intelligenza artificiale che aiuta le aziende a parlare la stessa lingua di Google traducendo i contenuti in un formato comprensibile ai motori di ricerca: dati strutturati. WordLift utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per analizzare i contenuti, identificare gli argomenti più importanti e organizzarli in entità. Ogni entità descrive un'idea, un concetto, una persona o un luogo di cui parli sul tuo sito web. La maggior parte degli strumenti SEO on-page oggi ti consentono di creare dati strutturati. WordLift può fare ancora di più. Mette in relazione le entità del vocabolario e trasforma le informazioni in dati collegati, creando un Knowledge Graph. Il Knowledge Graph è l'infrastruttura dietro i tuoi contenuti, che li rende comprensibili a Google e ai motori di ricerca. Di conseguenza, il tuo sito web si posizionerà meglio nei motori di ricerca e, allo stesso tempo, gli utenti trascorreranno più tempo sul tuo sito web. In questo modo, il tuo sito web appare in cima ai risultati di ricerca e, offrendo informazioni pertinenti, porta gli utenti a trascorrere più tempo sul tuo sito web. CARATTERISTICHE PRINCIPALI -Automazione dei dati strutturati -Creazione di un Knowledge Graph personalizzato -Ottimizzazione delle immagini per SEO -Widget per consigli sui contenuti -Report semantici con Google Looker Studio -Analisi delle entità con add-on SEO per Google Sheets™ -Estensione dedicata per il sito web WooCommerce PRINCIPALE VANTAGGI - Aiuta Google e i motori di ricerca a comprendere meglio il sito e a posizionarlo più in alto nei risultati di ricerca; -Controllare il modo in cui un marchio appare nei risultati di ricerca (Rich Snippet, Le persone chiedono anche, ecc.); Migliorare la strategia dei contenuti attraverso collegamenti interni; -Fornire agli utenti informazioni rilevanti (cosa stanno cercando), rendendo la loro esperienza ottimale; -Aumentare la percentuale di clic e il traffico organico sul sito web.

Sito web: wordlift.io

