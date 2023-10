Google Trends è un sito Web di Google che analizza la popolarità delle principali query di ricerca nella Ricerca Google in varie regioni e lingue. Il sito Web utilizza grafici per confrontare il volume di ricerca di diverse query nel tempo. Il 5 agosto 2008, Google ha lanciato Google Insights for Search, un servizio più sofisticato e avanzato che visualizza i dati sulle tendenze di ricerca. Il 27 settembre 2012, Google ha unito Google Insights for Search in Google Trends.

Sito web: trends.google.com

