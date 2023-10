Google Translate è un servizio di traduzione automatica neurale multilingue gratuito sviluppato da Google, per tradurre testi e siti Web da una lingua all'altra. Offre un'interfaccia Web, un'app mobile per Android e iOS e un'interfaccia di programmazione delle applicazioni che aiuta gli sviluppatori a creare estensioni del browser e applicazioni software. A settembre 2020, Google Traduttore supporta 109 lingue a vari livelli e ad aprile 2016 contava oltre 500 milioni di utenti totali, con più di 100 miliardi di parole tradotte ogni giorno. Lanciato nell'aprile 2006 come servizio di traduzione automatica statistica, utilizzava le Nazioni Unite e documenti e trascrizioni del Parlamento europeo per raccogliere dati linguistici. Invece di tradurre direttamente le lingue, prima traduce il testo in inglese e poi si orienta verso la lingua di destinazione nella maggior parte delle combinazioni linguistiche che inserisce nella sua griglia, con poche eccezioni tra cui catalano-spagnolo. Durante una traduzione, cerca schemi in milioni di documenti per decidere quali parole scegliere e come disporle nella lingua di destinazione. È stato misurato che la sua accuratezza, che è stata criticata e ridicolizzata in diverse occasioni, varia notevolmente da una lingua all'altra. Nel novembre 2016, Google ha annunciato che Google Translate sarebbe passato a un motore di traduzione automatica neurale - Google Neural Machine Translation (GNMT) - che traduce "intere frasi alla volta, anziché solo pezzo per pezzo. Utilizza questo contesto più ampio per aiutarlo individuare la traduzione più pertinente, che poi riorganizza e adatta per essere più simile a un essere umano che parla con la grammatica corretta". Originariamente abilitato solo per alcune lingue nel 2016, GNMT è utilizzato in tutte le 109 lingue nell'elenco di Google Translate a partire da settembre 2020, ad eccezione della coppia linguistica tra inglese e latino.

