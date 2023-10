Messaggi è un'applicazione per SMS e messaggistica istantanea sviluppata da Google per il suo sistema operativo mobile Android. È disponibile anche un'interfaccia web. Lanciata il 12 novembre 2014, supporta i messaggi Rich Communication Services (RCS) dal 2018. L'app non supporta la crittografia end-to-end, tuttavia lo sviluppo della funzionalità è stato visto in una versione interna dell'app trapelata il 23 maggio 2020 .Ad aprile 2020, l'app aveva più di un miliardo di installazioni, molto probabilmente a causa della più ampia implementazione di Rich Communication Services da parte di Google in molti paesi diversi senza il supporto dell'operatore.

Sito web: messages.google.com

