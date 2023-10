DeepL Translator è un servizio gratuito di traduzione automatica neurale lanciato il 28 agosto 2017 e sviluppato da DeepL GmbH (Linguee), con sede a Colonia, in Germania. Ha ricevuto recensioni positive dalla stampa che afferma che è più accurato e ricco di sfumature di Google Translate. DeepL attualmente offre traduzioni tra le seguenti 11 lingue e 110 combinazioni linguistiche: cinese (semplificato), olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, polacco, Portoghese, portoghese brasiliano, russo e spagnolo. Inoltre, vengono proposte approssimazioni di equivalenza linguistica tra tutte queste lingue, utilizzando un processo in due fasi tramite un pivot inglese. Non ci sono annunci pubblicitari su DeepL. L'azienda desidera guadagnare denaro concedendo in licenza un'interfaccia di programmazione dell'applicazione di traduzione.

Sito web: deepl.com

