Impara spagnolo, francese, coreano, tedesco, italiano, arabo, ebraico, portoghese, cinese, giapponese, russo e olandese attraverso lezioni interattive, giochi e video Polly Lingual è una piattaforma di apprendimento multiforme per lo studio delle lingue straniere. Attualmente offriamo corsi in spagnolo, francese, cinese, tedesco, italiano, arabo, ebraico, portoghese, coreano, giapponese, russo, olandese e inglese. Comprendiamo che diverse tecniche di apprendimento sono adatte a diverse parti dell'esperienza di acquisizione della lingua straniera. Le nostre lezioni interattive forniscono agli studenti esercizi meccanici per padroneggiare il vocabolario e la grammatica di base, mentre gli Ambasciatori Polly portano gli studenti fino alla fluidità attraverso tutoraggio video dal vivo. Le lezioni interattive utilizzano una varietà di algoritmi collaudati per rendere l'apprendimento efficiente e coinvolgente. Per accedere a tutte le lezioni e alle funzionalità avanzate è necessario un abbonamento Polly Passport. Gli Ambasciatori Polly sono disponibili per sessioni video private per aiutare gli studenti con la pronuncia, esercitarsi nella conversazione, imparare i dialetti locali e altro ancora. Le sessioni video sono vendute separatamente o in pacchetti da 5 e 10 sessioni, a seconda dell'Ambassador. Alcuni Ambassador offrono anche lezioni di prova di 30 minuti.

Sito web: pollylingu.al

