9GAG è una piattaforma online e un sito Web di social media con sede a Hong Kong, che consente ai suoi utenti di caricare e condividere "contenuti generati dagli utenti" o altri contenuti da siti Web di social media esterni. Da quando la piattaforma per le raccolte di meme Internet è stata lanciata il 1 luglio 2008, è cresciuta in popolarità sui social media come Facebook, Twitter e Instagram.

Sito web: 9gag.com

