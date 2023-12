Google Alerts

Google Alert è un servizio di rilevamento e notifica di modifiche ai contenuti, offerto dalla società di motori di ricerca Google. Il servizio invia e-mail all'utente quando trova nuovi risultati, ad esempio pagine Web, articoli di giornale, blog o ricerche scientifiche, che corrispondono ai termini di ricerca dell'utente. Nel 2003, Google ha lanciato Google Alert, risultato degli sforzi di Naga Kataru. Il suo nome è sui tre brevetti di Google Alert. Google ha riferito che il sistema non funzionava correttamente nel 2013: "stiamo riscontrando alcuni problemi con Alerts che non è completo come vorremmo". Tuttavia, il servizio è ancora operativo e completamente accessibile in tutto il mondo. Google Alert ha continuato a riscontrare problemi critici di prestazioni e indisponibilità temporanea a livello regionale, ma il supporto tecnico di Google ha risolto con successo i problemi segnalati dagli utenti sul suo forum ufficiale. L'indicizzazione è un termine noto nella comunità SEO quando Google invia i suoi bot per eseguire la scansione di un sito e la pagina viene aggiunta al loro database e verrà visualizzata quando un utente digita un determinato insieme di parole chiave. DigitalGov la mette in questo modo: "Se il sito web è ottimizzato correttamente, Google e altri motori di ricerca ragneranno e indicizzeranno le pagine e le rispettive parole chiave, consentendo al sito web governativo di apparire in cima ai motori di ricerca quando un utente cerca informazioni correlate. "

Sito web: google.com

