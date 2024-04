Siamo Yoast e la nostra missione è SEO per tutti! Quindi, come possiamo raggiungere questo obiettivo? Per cominciare, abbiamo il nostro software Yoast SEO, attivo su oltre 13 milioni di siti web. Il nostro obiettivo è semplice: aiutiamo i proprietari di siti web a ottenere più traffico dai motori di ricerca. Ad esempio, aiutiamo i nostri utenti a mantenere i loro contenuti piacevoli e facili da leggere per il loro pubblico. Ma soprattutto, ci assicuriamo che i motori di ricerca possano trovare e comprendere le loro pagine! Perché questo ti aiuterà a posizionarti in alto su Google! Yoast SEO si occupa anche di molti aspetti tecnici SEO in background. Quindi, non devi scrivere alcun codice per utilizzare il nostro software!

Sito web: yoast.com

